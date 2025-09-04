占い師として活動していた51歳の女が「建物に水晶を埋め込み付加価値を付けて売却する」とする架空の投資話で1000万円をだまし取ったとして、福岡県警に逮捕されました。女は20億円ほどを集めたとみられています。詐欺の疑いで4日に逮捕されたのは、住居不定、無職の田齊法子容疑者（51）です。警察によりますと、田齊容疑者は2018年10月、福岡市の52歳の女性に対し「建物の土台に水晶を埋め込んで風水を調整して付加価値を付けて