３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年を記念する文芸公演「正義必勝」でステージに立つ出演者。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京9月4日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念する文芸公演「正義必勝」が3日夜、北京の人民大会堂で盛大に行われた。３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年を記念する文芸公演「正義必勝」でステージに立つ出演者