女子児童に校舎内でわいせつな行為をした疑いで逮捕された小学校教諭の男が、別の女子児童にもわいせつな行為をしたとして再逮捕されました。警視庁によりますと、東村山市の小学校に勤務する教諭の戸倉裕介容疑者は、今年4月から7月にかけ、小学校の校舎内で女子児童の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。戸倉容疑者は別の女子児童にわいせつな行為をしたとしてすでに逮捕されていて、このニュースを見た保