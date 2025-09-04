長野地方裁判所長野県中野市で2023年、住民と警察官の計4人が刃物や猟銃で殺害された事件で、殺人と銃刀法違反の罪に問われた同市、農業青木政憲被告（34）は4日、長野地裁（坂田正史裁判長）の裁判員裁判初公判で起訴内容について「黙秘します」と述べた。弁護側は起訴内容と刑事責任能力を争う姿勢を示した。起訴状によると、23年5月25日夕、自宅近くに住む竹内靖子さん＝当時（70）＝と村上幸枝さん＝同（66）＝をナイフで