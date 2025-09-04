全米テニスの女子シングルス準々決勝で勝利し、笑顔の大坂なおみ＝3日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】女子テニスで世界ランキング24位の大坂なおみ（27）＝フリー＝が3日、ニューヨークで行われた四大大会最終戦、全米オープンのシングルス準々決勝で世界13位のカロリナ・ムホバ（チェコ）に6―4、7―6で勝ち、ベスト4入りした。2023年7月に女児を出産した大坂は復帰後の四大大会で初めての4強入りで、20年大会以来