「パイレーツ３−０ドジャース」（３日、ピッツバーグ）ドジャースが２桁残塁の大拙攻でパイレーツに完封負け。大谷翔平投手は体調不良のため先発登板を回避した中、２試合連続のマルチ安打と気を吐いたが…打線がつながらなかった。試合前にロバーツ監督が前日から体調不良を患っていたと明かした大谷。第１打席では鼻をすするシーンも見られた。そんな中、五回先頭の第３打席で追い込まれながらも内角低めの変化球をコンパ