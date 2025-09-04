総合格闘家の朝倉未来（32）がCEOを務める格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）に出場経験がある「森」が、消費期限近くでスーパーで10％引きだったおつとめ品の鶏胸肉を「鳥刺し」にして生食したとする8月29日のX（旧ツイッター）から1週間となる4日になっても、Xを更新せず、心配する声が上がっている。森は2月にも消費期限切れの加熱調理用のカキを生食し、1週間後に点滴のついた腕の写真とともに「胃腸炎」を