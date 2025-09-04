中国の習近平国家主席は北京市内の人民大会堂で9月3日午後、インドネシアのプラボウォ大統領と会談しました。プラボウォ大統領は、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動に出席するため訪中しました。習主席は、「プラボウォ大統領が困難を乗り越えて記念活動に出席されたことは、中国とインドネシアの関係を重視する姿勢の表れであり、インドネシア国民の中国人民への真摯な友好の気持ちを示すものだ」と指摘