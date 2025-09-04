きょう（4日）午前、高松市の砂浜で、身元不明の女性の遺体がみつかりました。 きょう午前6時半ごろ、高松市神在川窪町の神在海岸の砂浜で、現場で作業していた人が女性の遺体を発見し、警察に通報しました。警察によりますと、遺体は40～70歳くらいの女性とみられ、身長166cmくらい、黒色Tシャツ、灰色ハーフパンツを着用しているということです。警察は、死因などを調べています。