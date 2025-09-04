台風15号が発生 気象庁は、きょう（４日）午前３時、奄美大島の東約１４０キロにおいて、熱帯低気圧が台風第１５号になったと発表しました。 【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション 台風第１５号は、４日９時には種子島の南約９０キロを１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風