「サーモス」は、9月22日（月）から、ディズニーの人気キャラクターをデザインした「真空断熱ケータイマグ（JNL−506DS）」を、全国の直営店および公式オンラインショップで発売する。【写真】迷う〜！ミニーなど全ラインナップ一覧■ホワイトカラーがおしゃれ今回発売される「真空断熱ケータイマグ（JNL−506DS）」は、ホワイトカラーの本体にディズニーキャラクターのイラストをあしらった限定ボトル。ラインナップには