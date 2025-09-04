JR九州によると、台風15号の接近で、鹿児島、宮崎両県のJR在来線に運転見合わせが相次いでいる。4日午前10時現在の状況は以下の通り。＜台風15号接近による運転見合わせ＞●日豊本線（上下線）【運転見合わせ:南宮崎〜霧島神宮】●日南線（上下線）【運休および遅延が発生:南宮崎〜青島】【始発列車から運行取りやめ:青島〜志布志】＜大雨による運転取りやめ＞●日豊本線（上下線）・鹿児島本線（上下線）【終日運行取りやめ:霧