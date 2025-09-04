博覧会協会は、大阪・関西万博の来場者数について、きのう９月３日（水）の一般来場者数は１３万９０００人（速報値）と発表しました。これで開幕からの一般来場者数の累計が、１７００万人を超えました（１７１３万１２５６人）。発表によりますと、３日の来場者は一般１３万９０００人に加えて、関係者が１万９０００人、総計１５万８０００人だったということです。閉幕まで１か月あまり。前例では終盤にかけて混雑することが予