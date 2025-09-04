日清食品は9月8日、「魔改造カップヌードル」シリーズ4品を全国で発売する。左から「魔改造カップヌードル」「魔改造カップヌードル カレー」「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」(いずれも希望小売価格236円/税別)近年、市販の食品や雑貨などを自分の好きなようにカスタムする"魔改造"がSNSなどで話題になっており、インスタントラーメンでもさまざまな"魔改造"レシピが誕生