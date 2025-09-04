台風15号接近で…警報級大雨が発生の可能性も 気象庁が警戒呼びかける読売新聞オンライン

台風15号接近で…警報級大雨が発生の可能性も 気象庁が警戒呼びかける

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 九州の南の海上にある熱帯低気圧が4日午前3時頃、台風15号に発達した
  • 同日夜には強風域を伴って九州南部に最接近する可能性がある
  • 気象庁は土砂災害や浸水に警戒を呼びかけている
