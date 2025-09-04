みんな大好き『しょうが焼き』が、ひと味進化！ジューシーな汁気とシャキッと食感を両方味わえる、ダブルしょうが仕立て。香りもパンチも抜群で、リピート確定間違いなし。これぞ最高のしょうが焼きです！『豚肉のダブルしょうが焼き』のレシピ材料（ 2 人分）豚肩ロース薄切り肉……200g しょうが……2かけ（約30g） レタスの葉……3〜4枚 〈A〉 みりん……大さじ2 しょうゆ……大さじ1と1/2 しょうが汁……大さじ1/2 砂