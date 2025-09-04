◆テニス▽全米オープン（３日、米国・ニューヨーク）２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、４大大会では２０２１年全豪、全米では５年ぶりの４強だ。昨年２回戦で敗れた同１３位で第１１シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）に６−４、７−６のストレートで雪辱し、次戦は、決勝進出をかけ同９位で今年のウィンブルドン準優勝のアマンダ・アニシモバ（米国）と対戦する。過去