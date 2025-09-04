資料タクシー 高松市は、タクシーを活用して地域公共交通を確保する「バタクス」の区域運行を担う事業者を9月から相互タクシーグループに変更しました。 グループの相互タクシー、錦町相互タクシー、元山タクシー、グリーン交通の4社が業務を行います。 「バタクス」は、従来の路線バスに代わって、時間と区域限定で自宅などから目的地までタクシーで移