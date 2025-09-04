中国当局が株式投機抑制の可能性8月新規口座開設数が前年同月比166%急増 中国金融規制当局は8月から1兆2000億ドル規模に達している株価急騰に対する懸念を強めており、市場冷却するための措置を検討している。関係者の話としてブルームバーグが報じた。急激な値動きが個人投資家に多大な損失をもたらす可能性を懸念、投機的な取引を抑制するための選択肢を検討している。 証券会社は新規株式口座開設に対する2