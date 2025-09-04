将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す八大タイトルのひとつ王座戦の第1局は、シンガポールで行われています。藤井聡太七冠らは王座戦五番勝負の第1局が行われるシンガポールを訪れていて、対局は日本時間4日午前10時に始まりました。藤井七冠は伊藤匠叡王を相手に王座戦3連覇を目指しています。今回の対局はシンガポール建国60周年の文化交流事業の一環で行われるもので、対局を前に藤井七冠は「日本文化の魅力をシンガポールの方々