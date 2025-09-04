大月壮士さん（LVMHヤングファッションデザイナー賞提供）【パリ共同】世界最大のファッショングループ「モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン（LVMH）」による国際的コンテスト「第12回LVMHヤングファッションデザイナー賞」の最終選考会が3日、パリで行われ、メンズウエアブランド「ソウシオオツキ」を手がけるデザイナー大月壮士さんが優勝した。日本人の優勝は3人目。大月さんは40万ユーロ（約6900万円）と、LVMHから1年間、ブ