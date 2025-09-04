【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは３日、女子シングルス準々決勝が行われ、３度目の優勝を狙う第２３シードの大坂なおみ（フリー）が第１１シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）を６―４、７―６で破った。全米オープンでの４強入りは２度目の優勝を果たした２０２０年以来。四大大会では、２１年の全豪オープン以来の４強入り。大坂は２３年７月に出産し、２４年１月にツアー復帰した。４日の