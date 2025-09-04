大麻を所持した疑いで逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）が、「高揚感やリラックス感を味わいたくて月に数回のペースで大麻を吸っていた」と供述していることが分かりました。俳優の清水尋也容疑者と同居する女は3日、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻およそ0.4グラムを所持した疑いで再逮捕されました。清水容疑者は、大麻を初めて使用した時期について、「20歳のころにアメリカのロサンゼルスに語学留学した際、招待されたホーム