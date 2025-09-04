清水建設は堅調。米資産運用大手ブラックロック＜BLK＞の日本法人ブラックロック・ジャパンが３日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、清水建株を５．０２％（共同保有分を含む）取得したことが判明した。保有目的は「純投資（顧客および投資信託等の資産運用目的）」としている。報告義務発生日は８月２９日。これを材料視する見方もあるようだ。 出所：MINKABU PRESS