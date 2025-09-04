４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円０３銭前後と前日の午後５時時点に比べ７０銭程度のドル安・円高となっている。 ３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円１０銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米経済指標で労働市場の減速が示されたことを受け一時１４７円８８銭まで軟化した。 前日に米長期金利が