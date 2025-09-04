エディアは続急伸している。同社は３日の取引終了後、日本ファルコムと「イース」「ドラゴンスレイヤー英雄伝説」「風の伝説ザナドゥ」の全世界向け商品化ライセンス契約を締結したと発表しており、これを材料視した買いが入っている。エディアは自社が保有するレトロゲームのＩＰを用いて現行機への移植を行い、海外市場向けのライセンスアウトなどを進めてきた。今後は自社保有ＩＰに加え幅広いレトロゲ