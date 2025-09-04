ＫｅｅＰｅｒ技研は４日ぶりに反発した。同社は３日の取引終了後、８月度の月次速報を公表。キーパーラボ運営事業の既存店売上高は前年同月比５．９％増の１０億２５２８万円となった。２カ月ぶりに前年同月比で増収となり、評価されたようだ。猛暑のなかでユーザーが洗車を依頼するニーズが高まり、７月に続き来店台数が増加した。キーパー製品等関連事業は猛暑のなかで作業を中止せ