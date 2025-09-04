「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、ＩＧポートが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ４日の東京市場で、ＩＧポートは小幅続伸。前日には年初来安値となる１４５２円をつけており、依然として先安観がくすぶっているようだ。 同社株が軟化したきっかけは、７月１１日に中期経営計画を修正したこと。人件費や外注費の高騰などが影響するとして、２７