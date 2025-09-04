大戸屋ホールディングスが買われ、２０２３年９月につけた上場来高値５７００円に接近している。３日の取引終了後、８月度の月次売上高の前年比増減率を開示した。既存店売上高は前年同月比１９．１％増と２ケタの増収基調を維持しており、好感されたようだ。既存店の客数は９．８％増、客単価は８．５％増だった。全店売上高は２２．２％増の３８億３１４万円と大きく伸びた。 出所：MINKABU PRESS