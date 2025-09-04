ドキュメンタリー番組「&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜」の放送が決定！10月2日（木）24:59〜日本テレビにて放送開始（全6回）。未公開映像を追加したHulu特別版をHuluで独占配信する。放送に先駆け、番組ロゴも公開。BTSを手がけた制作陣によるグローバルデビュープロジェクトから誕生した日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM。2022年の華々しいデビュー後、「それぞれ個性を持つ9人が1つのチー