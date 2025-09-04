【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが、9月3日に開催した結成3周年記念アニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』の公演内で、10月28日に&TEAM韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たすことを発表した。&TEAMが掲げる“Japan to Global”を実現するための、あらたな一歩となる。 ■BTSや嵐「Love so sweet」をカバー