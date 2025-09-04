札幌市中央区の交差点で2025年9月3日午後、ダンプカーとワゴン車が衝突する事故がありました。歩道にいた男性が巻き込まれ、病院に搬送されましたが、鎖骨を骨折するなどの重傷です。（救急車）「ピーポーピーポー」歩道に乗り上げた白いワゴン車。そのすぐ近くには倒れた人を救助するために集まった人の姿が…。（石田記者）「事故があった現場です。車2台が衝突し1台が歩道に突っ込みました。現場