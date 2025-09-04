長野県中野市で２０２３年５月、住民や警察官計４人が殺害された事件で、殺人罪と銃刀法違反に問われた同市、農業青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の初公判が４日午前、長野地裁（坂田正史裁判長）で始まった。青木被告は罪状認否で「黙秘します」と述べ、弁護側は刑事責任能力の程度を争う姿勢を示した。起訴状では、青木被告は２３年５月２５日夕、自宅前を散歩で通りかかった同市の竹内靖子さん（当時７０歳）と村上幸枝さ