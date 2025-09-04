ロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩総書記が訪中しました。同時に注目されているのが、金総書記にジュエ氏とみられる娘が同行していることです。公の場に初登場してから呼び方が次々と変わり、国内での重要度がうかがえます。同行の狙いを考えます。■世界が注目する場に…ジュエ氏同行か藤井貴彦キャスター「今回、いわゆる権威主義国家3人の指導者のそろい踏みで、世界中が注目したということになります。ジュエ氏とみられ