◆練習試合巨人―ソフトバンク（４日・Ｇ球場）巨人は４日、練習試合・ソフトバンク３軍戦のスタメンを発表した。上半身のコンディション不良のため、故障班でリハビリを行っていた西舘勇陽投手が先発で復帰登板に臨む。今季は交流戦から先発ローテで回り、１２登板（７先発）で２勝３敗、防御率４・２８。７月２９日の中日戦（バンテリンＤ）に先発して５回６失点で敗戦投手となり、登板４日後の８月３日に登録抹消されてい