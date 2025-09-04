坂出警察署 香川県坂出市で衝突事故を起こし、2人にけがをさせて逃げたとして、暴力団幹部組員の男が4日、逮捕されました。 過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、坂出市入船町の指定暴力団傘下の組幹部の男（55）です。 警察によりますと、男は2025年8月31日午後7時55分ごろ、坂出市林田町のさぬき浜街道で、乗用車を運転して道路脇の駐車場から道路に進入した際に軽自動車と衝突しました。軽自動車を運転し