中野市4人殺害事件の裁判員裁判が４日長野地裁で始まり、殺人の罪などに問われている青木政憲被告（34）は起訴内容の認否について黙秘しました。殺人の罪と銃刀法違反の罪に問われているのは長野県中野市江部の農業・青木政憲被告（34）です。起訴状などによると2023年5月25日の午後4時すぎ、青木被告の自宅近くを散歩をしていた当時66歳の女性と当時70歳の女性2人をナイフで殺害し、さらに通報を受けて現場に駆けつけた中野警察署