８月２５日、空から見た壩美村。（ドローンから、広南＝新華社記者／高咏薇）【新華社昆明9月4日】中国雲南省文山チワン族ミャオ族自治州広南県の壩美（はび）村は、周囲を山々に囲まれ、切り立った崖が林立する典型的なカルスト地形に属する。村を観光で訪れる際には長い水洞を舟で渡る必要があり、東晋の詩人、陶淵明（とう・えんめい）が描いた「世外桃源」（桃源郷）をほうふつとさせる。８月２５日、ࣤ