女優の秋野暢子（68）が4日、自身のインスタグラムを更新。昨年誕生した孫が1歳になったことを報告した。「今日、孫が1歳になりました。あっという間の1年です」と報告。「昨年の今日、元気に産まれてきた子に命が繋がる大切さを感じ教えて貰った事を改めて思い出しています」としみじみ。「これからも、なるべく長く成長を見守れるように、踏ん張って健康でいようと誓う朝です」と秋野。「もう、歩いてます。ちょっと早い