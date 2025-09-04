4日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円近辺で取引された。午前10時現在は前日比72銭円高ドル安の1ドル＝148円01〜02銭。ユーロは51銭円高ユーロ安の1ユーロ＝172円54〜61銭。米国で3日発表された雇用関連の経済指標が低調だったことで、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月にも利下げするとの観測が強まり、米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが先行した。市場では「米国の雇用情勢悪