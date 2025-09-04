ロシアのプーチン大統領は３日、ウクライナ情勢の和平に向けたウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との首脳会談について「準備ができているなら、ゼレンスキー氏がモスクワに来ればいい」と語り、けん制した。訪問先の北京での記者会見で述べた。プーチン氏は一方で、昨年５月に大統領の任期が満了したゼレンスキー氏の正統性を改めて疑問視した。会談について「行き詰まるだけだ」と話し、否定的な姿勢を示した。