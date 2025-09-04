【WWE】RAW（9月1日・日本時間2日／フランス・ナンテール）【映像】“悪嫁”レスラー、衝撃の“往復”ビンタ夫の代理で“狂気の悪嫁”が大暴走。もはやヒステリーの度を超えた罵倒ワードと往復ビンタの詰め合わせに、ファンもドン引き気味に「叩きすぎだろ！」と騒然となった。WWE「RAW」で、ベッキー・リンチとCMパンクによる新たな抗争が勃発。前日の「Clash in Paris」で生まれた因縁の余熱をそのままリング上に持ち込み、