日本郵便で配達員の飲酒の有無を検査する「点呼」を適切に行わなかった問題で、国土交通省が郵便局に軽自動車の一部を使用停止とする方針を固めたことがわかりました。【映像】日本郵便 軽自動車も使用停止処分へ国交省は6月、「点呼」を適切に実施していなかったとして、日本郵便のトラックなど約2500台の運送事業の許可を取り消しました。集配などを担う軽自動車についても監査し、約100の郵便局で一部の車両を使用停止と