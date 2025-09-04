3日午後、大仙市で、下校途中だった中学生が神社の敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。大仙警察署の調べによりますと、3日午後3時50分ごろ、下校途中だった中学生が、大仙市小友字中沢の神社の敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチで、その後山の方へ去ったということです。神社から約100メートルの場所には大曲西中学校があり、警察が注意を呼びかけています。