3日大館市で、車とクマが衝突する事故が相次いで発生しました。大館警察署の調べによりますと、3日午後6時35分ごろ、大館市曲田字山田堤の国道103号を走っていたトラックが道路に飛び出してきた体長約50センチのクマ1頭とぶつかりました。運転していた鹿角市の30代の男性にけがはありませんでした。その約35分後の午後7時10分ごろ、大館市曲田字下堰下の国道103号で軽乗用車がクマと衝突しました。クマの体長は約1メートルで