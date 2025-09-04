鹿角市の果樹園でモモ約1,000個が食い荒らされているのが見つかりました。クマによる食害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと、1日、70代の男性が鹿角市花輪字深沢の果樹園を確認したところ、モモ約1,000個が食い荒らされているのを見つけました。果樹園には、クマのものとみられるフンや足跡が残されていて、先月1日から今月1日の午前4時半ごろまでの間に被害に遭ったとみられています。果樹園から近くの民家までは約