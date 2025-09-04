グローバルビジネス誌「フォーブス ジャパン」が、今年の「世界を変える30歳未満」30人を発表し、大館市の石田健佑市長と双子の弟の陽佑さんが選ばれました。「世界を変える30歳未満」は30歳未満の次世代をけん引する若い才能に光を当てる世界的な企画で、日本版は今年で8回目です。過去には、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手や、ボクシング世界3回級王者の井上尚弥選手などが授賞しています。石田兄弟