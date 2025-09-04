熱帯低気圧は、4日(木)の午前3時に台風15号（ペイパー）になりました。4日は九州に最接近する見込みです。5日(金)にかけては四国や近畿へと大雨をもたらす雨雲が移りそうです。4日午前6時の天気図です。種子島の南に台風15号があり、北側で発達した雲が広がっています。台風15号は、4日午前6時現在、種子島の南およそ170キロにあって1時間に30キロの速さで北に進んでいます。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18