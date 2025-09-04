トッテナムは現地９月３日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズの登録選手リストを発表。同クラブの公式サイトが伝えた。先週のリーグフェーズ抽選でドルトムント、パリ・サンジェルマン、ビジャレアル、フランクフルト、ボデ/グリムト、スラヴィア・プラハ、モナコ、コペンハーゲンが対戦相手に決まったスパーズは、UEFAに提出したリストAに含まれる選手を確定させた。UEFA規則により、リストAには最大25人まで登録可能