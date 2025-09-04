長野県中野市で2023年、住民と警察官の計4人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた男は4日、長野地裁の裁判員裁判初公判で、起訴内容について「黙秘します」と述べた。弁護側は起訴内容と刑事責任能力を争う姿勢を示した。